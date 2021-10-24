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Пожар в подвале Национального центра психического здоровья был потушен. Эвакуированы 60 граждан

Пожар в подвале Национального центра психического здоровья был потушен. Эвакуированы 60 граждан

24 октября в 11:33 часов в Национальный центр кризисного управления поступило  сообщение о возгорании в подвале ЗАО «Национальный центр психического здоровья» в Ереване. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

 «По вызову БИС-1 на место выехали четыре пожарные бригады из пожарно-спасательных отрядов Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА, оперативные группы Управления пожарно-спасательной службы и Национального центра управления кризисами, а также дежурный врач управления  медобеспечения», - сообщает источник, добавив,  что спасатели эвакуировали 60 граждан.

По данным МЧС РА, пожар был локализован в 12:12 часов и потушен в 12:14 часов.  На площади 40 квадратных метров сгорел мусор.


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