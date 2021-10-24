Президент РА и замдиректора Yandex обсудили технологические возможности на Armenian Summit of Minds

На проходящем в Дилижане «Армянском саммите мыслей» (VI Armenian Summit of Minds) президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках формата «Беседы о будущем» провел обсуждение с заместителем директора российской компании Yandex Тиграном Худавердяном. Темой обсуждения были новейшие технологии и их влиянии на различные области науки и жизни.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, отвечая на мысли президента Саркисяна о будущих тенденциях технологического развития и участии в этой сфере Армении – как бенефициара, Тигран Худавердян, в частности, отметил, что эпидемия, помимо множества болезненных последствий, представляет собой в каком-то смысле определенное изменение, и в новых реалиях Армения также может выиграть.

«Много лет говорилось о том, как организовать дистанционное обучение, дистанционную работу. 30 лет назад мы смотрели американские фильмы о виртуальной реальности, но все это оставалось просто нашей мечтой, и только. Из-за эпидемии отношение человечества как к образовательным технологиям, так и к дистанционной работе радикально изменилось. Армения находится в труднодоступном с точки зрения транспорта и логистики месте. Это означает, что у Армении есть возможность стать частью мира, где дороги виртуальные. И это возможно благодаря интернет-технологиям. Это новый мир, в котором Армения может победить», - сказал вице- директор Yandex.

На взгляд Тиграна Худавердяна, новые реалии - это новые возможности, в том числе, несомненно, и для Армении.

«Для такой небольшой страны, как Армения, сложно иметь такую высокоразвитую систему образования, как в передовых странах, потому что сюда нужно приглашать учителей, профессоров, ученых. Это дорого. Но если мы говорим о мире, где можно получить образование, сидя в Армении, а профессор может быть в любой точке мира, то человек в Армении в таком мире оказывается на равных с другим человеком в любом месте мира.

Образованный человек должен иметь возможность иметь работу, и сегодня один из вариантов получить хорошую работу - это эмиграция. Коронавирус заставил ведущие компании мира кардинально изменить свое отношение к удаленному найму людей.

Сейчас все наши партнерские компании начали нанимать людей в удаленном режиме, так как есть технологии, которые делают удаленную работу более комфортной. Кроме того, изменилось само сознание людей.

Это прекрасная возможность для Армении, с одной стороны, сохранить себя, а с другой - получить доступ ко всему неоценимому мировому богатству», - сказал замдиректора Yandex.