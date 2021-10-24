В Армении ожидаются осадки, температура воздуха понизится на 8-11 градусов

На территории Армении днем 24 октября, ночью 25 октября, 27 и 29 октября осадков не ожидается. Во второй половине дня 25 октября, 26 октября в некоторых регионах ожидаются осадки.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

25-27 октября температура воздуха постепенно понизится на 8-11 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 24 октября, ночью 25 октября, 26-29 октября в Ереване осадков не ожидается.

Вечером 25 октября ожидается дождь.