ТИК №31 объявила политическим силам о распределении мандатов в совете старейшин Гюмри

ТИК №31 по координации местных выборов в Гюмри объявил результаты выборов, состоявшихся 17 октября.

Как передает Арменпресс, председатель ТИК № 31 Тигран Казарян поздравил представителей пяти политических сил, преодолевших избирательный барьер, с вступлением в Совет старейшин Гюмри и ведением цивилизованной борьбы.

Тигран Казарян также поздравил силы, которые участвовали в выборах, но не преодолели проходной порог. «Учитывая, что в комиссию не поступало никаких жалоб и требований о пересчете, сегодня в 12:00 часов комиссия зарегистрировала результаты выборов», - сказал Тигран Казарян, сообщив, что из 109 453 избирателей в выборах приняли участие 26 468 граждан.

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 141 Избирательного кодекса, распределение мандатов производилось следующим образом: партия «Блок Баласаняна» - 14 мест, партия «Гражданский договор» - 11 мест, партия «Зартонк» («Пробуждение») - 4 места, партия «Страна жизни» - 2 места, Республиканская партия Армении - 2 места.

Политические силы могут получить мандаты в комиссии 28 октября.

Арменуи Мхоян