Состоялась интронизация 21-го Армянского Католикоса-Патриарха Дома Киликийского

24 октября состоялась интронизация новоизбранного 21-го Армянского Католикоса-Патриарха Дома Киликийского, получившего имя Рафаэль Петрос XXI.

Как передает Арменпресс, на церемонии присутствовали нунции Его Святейшество Католикоса Всех Армян Гарегина II и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I, представитель Папского нунция в Ливане, армянское и иностранное духовенство, Святые Отцы, добродетельные сестры, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении Ваагн Атабекян представитель Президента Ливанской Республики, представители сестринских церквей, верующие и другие официальные лица.

Церемонию интронизации возглавил губернатор Армянского Католического патриархата и предстоятель Верийской епархии архиепископ Петрос Мириатян вместе с отцами Синода.

В результате выборов в Епископальный синод Армянской католической церкви 23 сентября 21-м армянским Католикосом-Патриархом был избран Рафаэль Арчепс Минасян.

Новоизбранный Католикос Патриарх принял Преосвященного Его Святейшества принял имя Рафаэль Петрос XXI.

Рафаэль Петрос XXI являлся главой епархий Армении, Грузии, России, Украины и Восточной Европы, президентом благотворительной неправительственной организации «Каритас».

Арменуи Мхоян