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В некоторых областях Армении ожидается снег

В некоторых областях Армении ожидается снег

В Лори, в предгорьях Тавуша, горных районах Котайка, в Гегаркунике, горных районах Вайоц Дзора, горных и предгорных районах Сюника вечером 25 октября и этой ночью ожидается снег.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян.

“Обращаемся к водителям с призывом ездить в указанные районы лишь на машинах, оборудованных зимними шинами», - записал он.

Ранее Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщил, что с 25 по 27 октября температура воздуха постепенно понизится на 8-11 градусов.


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