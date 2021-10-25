Переговоры министров иностранных дел в "Нормандском формате" готовятся, но дата пока не определена. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр журналистам в Екатеринбурге понедельник.

"Насколько мне известно, подготовка к такой встрече министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты еще не назначено", - сказал посол.