Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 243,6 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника возросло до 243 657 129, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 947 967 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 444 260 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов составило 735 941.

Второе место по количеству заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 175 468. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 454 269 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 729 763 заболевших, из них умерли 605 644 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 802 200 233 дозы вакцины от коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 636,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 268 человек, в Индии - 325, в Бразилии - 2 823.

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