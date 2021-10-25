По оценке правительства, экономическому росту в основном будут способствовать строительство и промышленность

Если в 2021 году основным двигателем экономического роста была сфера услуг, то в 2022 году ожидается, что будут строительство и промышленность. Как передает «Арменпресс», об этом на совместных заседаниях постоянных комиссий НС при обсуждении законопроекта «О госбюджете Республики Армения на 2022 год» заявил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

По текущим оценкам правительства, прогноз экономического роста на 2021 год находится в пределах 6,5% - 7% . Это целевая оценка, которая лежит в основе бюджета на 2022 год. Министр отметил, что они сопровождаются достаточно высоким инфляционным фоном этого года.

«В следующем году мы ожидаем, что инфляционная среда вернется в допустимые пределы. Таким образом, будет обеспечена более стабильная макросреда», - сказал Хачатрян.

Относительно того, какие отрасли внесут наибольший вклад в экономический рост следующего года, министр сказал: «Если в этом году основным двигателем экономического роста была сфера услуг, то в 2022 году ожидается, что будут строительство и промышленность. Что касается компонентов затрат, большее влияние окажут конечное потребление и экспорт».

Цель программы правительства - достичь 25-процентного отношения налогов к ВВП к концу периода действия программы. 22,4% - 22,5% - показатели на 2020 -2021 годы. Это означает, что налоговые поступления должны подняться не менее, чем на 0,5 процентных пункта ВВП. По словам министра, первым фактором роста будет улучшение налогового администрирования.

«В 2022 году произойдет полный возврат к фискальным правилам. Текущие расходы будут не больше налоговых поступлений, а капитальные затраты будут как минимум не меньше размера дефицита государственного бюджета», - сказал Хачатрян.

В 2022 году предусматривается, что капитальные затраты государственного бюджета составят 4,5% ВВП.