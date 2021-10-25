Газ в Европе вновь торгуется выше $1100 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1109 за тыс. куб. м, или €92 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

В пике сегодня цена газа достигала $1139 за тыс. куб. м.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1000 за тыс. куб. м и почти достигали $2000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.