Отремонтирован 1-километровый участок трассы Ереван-Варденис

1-километровый участок межгосударственной дороги Ереван-Мартуни-Варденис, проходящий по восточной части города Мартуни отремонтирован за счет средств госбюджета РА.

Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела транспорта и дорожного строительства городского управления Гегаркуникской областной администрации Геворг Хачатрян, площадь реконструированной дороги составила около 8 500 квадратных метров. Был снят старый слой асфальтобетона, уложено гравийное основание и двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 6 и 4 сантиметра. В рамках этой же программы отремонтирован один мост и на некоторых участках дороги заложены тротуары. Строительные работы вели дорожники ООО «Шант-Сейран». Работы, начатые в сентябре 2021 года, по состоянию на 25 октября находятся в завершающей стадии.

«Эта государственная программа строительства дороги предусматривает реконструкцию 5,9-километрового участка межгосударственной дороги Ереван-Мартуни-Варденис, которая начинается с восточной окраины города Мартуни и достигает участка Золакар. По программе этого года предусмотрен 1-километровый участок, строительство которого находится в завершающей стадии. Остальные работы будут продолжены в следующем году», - сказал Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян