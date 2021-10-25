COVID-19: Министерство здравоохранения предлагает министерству продлить срок школьных каникул

Министерство здравоохранения Армении в связи с обострением эпидемической ситуации предложило Министерству образования, науки, культуры и спорта продлить срок школьных каникул. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Рипсиме Хачатрян.

«Вузам предлагается перейти на дистанционное обучение, школам - продлить каникулы на неделю», - сказала Рипсиме Хачатрян.

Ранее в Минздраве РА сообщили, что эпидемическая ситуация в Армении остается напряженной, медицинские учреждения перегружены. 24 октября в стране проведено 14 037 тестов, из которых подтверждено 1 184 новых случая заболевания. Вылечились 1 221 человек, есть 42 летальных исхода, также три случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, но скончавшихся по причине другого заболевания.