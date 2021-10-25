Для таких малых стран, как Армения, в новом мире будут новые возможности: прием в резиденции президента

Вечером 24 октября в резиденции президента Республики Армения от имени президента Армена Саргсяна был организован официальный прием в честь участников «Армянского саммита мыслей».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента. Армен Саргсян поблагодарил всех за участие в саммите и за интересные и полезные обсуждения.

«Это заключительное заседание III Армянского саммита мыслей. Хочу поблагодарить всех участников и моего коллегу Тьерри Малера. Мы познакомились в 1996 году, когда я был премьер-министром, а Тьерри работал в Европейском банке реконструкции и развития. Потом мы встретились в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, где он работал, и после этого мы стали хорошими друзьями. Когда я впервые посетил Саммит мысли в Шамони, организованный Тьерри, мне он очень понравился. Мы решили организовать его за пределами Шамони в Армении. И уже в третий раз это стало реальностью», - сказал президент.

Говоря об очередном «Армянском саммите мыслей», Армен Саргсян отметил, что его планируется провести в сентябре 2022 года.

«В следующем году, как вам известно, саммит пройдет вместе с фестивалем СТАРМУС. Мы соберемся с воспоминаниями о прошлом, но смотря в будущее, популяризируя науку, технологии, культуру, музыку, знания. Для таких малых стран, как Армения, в новом мире появятся новые возможности, и мы вместе с вами сможем найти свое место в будущем», - сказал он.

Организатор «Саммита мыслей» и основатель «The Monthly Barometer» аналитического журнала Тьерри Малер поблагодарил президента Республики Армения Армена Саргсяна за гостеприимство и проведение «Армянского саммита мыслей» на таком высоком уровне.

«Когда мы завершаем Саммит мыслей, мы хотим убедиться, что у вас есть три вещи: новый друг, новая идея, новый план. Мы покидаем Дилижан, Армению, с новыми друзьями и с новыми идеями. Я надеюсь, что, по крайней мере, некоторые из рожденных в эти дни, дадут ощутимые результаты, которые принесут пользу вашей стране. Мы с нетерпением ждем четвертого Армянского саммита мысли», - сказал Тьерри Маллер.