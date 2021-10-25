В Турции задержали семерых россиян по подозрению в поджоге леса

Семь граждан России задержаны на юге Турции по подозрению в поджоге леса, сообщили в понедельник ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа", - сообщили в российской дипмиссии. Там также добавили, что в соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика составили протокол дачи показаний свидетелей и подозреваемых по делу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"24 октября, - продолжили в генконсульстве, - состоялось заседание суда, в ходе которого, согласно нормам закона, россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд решил на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса.