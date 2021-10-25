Главы Парламентов Армении и Кипра подтвердили готовность к укреплению сотрудничества

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и председатель Палаты представителей Кипра Аннита Деметриу на встрече 25 октября подтвердили готовность к укреплению отношений и сотрудничества между Кипром и Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает cyprusMail.

Ален Симонян выразил удовлетворение уровнем сотрудничества двух стран на международных площадках, подчеркнув сотрудничество и на межпарламентском уровне.

«Армянская сторона сделает все возможное для углубления межпарламентского сотрудничества наших стран в интересах двух народов»,- отметил он.

Он добавил, что в ходе встречи он и Аннита Деметриу обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом и с кипрской проблемой.

Симонян поблагодарил Парламент Кипра за единогласное осуждение нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе Азербайджаном.

«Поскольку Кипр и Армения являются жертвами бескомпромиссности Турции, жизненно важно, чтобы мы установили более прочные связи на межпарламентском, международном уровне»,- сказала Аннита Деметриу.

Она также отметила, что обсуждения между Арменией, Кипром и Грецией начнутся после официального визита Симоняна на Кипр.

«Посредством общей стратегии мы сможем противостоять любым вызовам - большим или малым, и укрепить свой голос по европейским и международным вопросам, чтобы суметь выдвигать наши общие принципы», - подчеркнула Аннита Деметриу.