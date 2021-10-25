Время в Ереване: 11:07:36,   25 Октябрь

Осенние каникулы продлены на неделю, а вузы переходят на удаленку

Осенние каникулы продлены на неделю, а вузы переходят на удаленку

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения направило циркулярное письмо организациям, реализующим программы высшего и послевузовского профессионального образования в Республике Армения.

Как сообщает Арменпресс, министерство предложило вузам и послевузовским учебным заведением перейти на удаленный формат с 26 октября по 15 ноября.

Министерство также направило циркуляр директорам учреждений начального (профессионального) образования и среднего профессионального образования также перейти на удаленный формат с 26 октября сроком на 2 недели.

Министерство также продлило календарные осенние каникулы в 1-12 классах средних школ на неделю - до 7 ноября включительно.

Все эти меры связаны с тяжелой эпидемической ситуацией в стране.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]