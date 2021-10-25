Осенние каникулы продлены на неделю, а вузы переходят на удаленку
Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения направило циркулярное письмо организациям, реализующим программы высшего и послевузовского профессионального образования в Республике Армения.
Как сообщает Арменпресс, министерство предложило вузам и послевузовским учебным заведением перейти на удаленный формат с 26 октября по 15 ноября.
Министерство также направило циркуляр директорам учреждений начального (профессионального) образования и среднего профессионального образования также перейти на удаленный формат с 26 октября сроком на 2 недели.
Министерство также продлило календарные осенние каникулы в 1-12 классах средних школ на неделю - до 7 ноября включительно.
Все эти меры связаны с тяжелой эпидемической ситуацией в стране.
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