Осенние каникулы продлены на неделю, а вузы переходят на удаленку

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения направило циркулярное письмо организациям, реализующим программы высшего и послевузовского профессионального образования в Республике Армения.

Как сообщает Арменпресс, министерство предложило вузам и послевузовским учебным заведением перейти на удаленный формат с 26 октября по 15 ноября.

Министерство также направило циркуляр директорам учреждений начального (профессионального) образования и среднего профессионального образования также перейти на удаленный формат с 26 октября сроком на 2 недели.

Министерство также продлило календарные осенние каникулы в 1-12 классах средних школ на неделю - до 7 ноября включительно.

Все эти меры связаны с тяжелой эпидемической ситуацией в стране.