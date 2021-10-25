Делегация во главе со спикером НС Армении провела встречу с мэром Никосии

Находящаяся с официальным двухдневным визитом на Кипре делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 25 октября провела встречу с мэром Никосии Константиносом Йоркаджисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, мэр отметил, что армяно-кипрские отношения образцовые во всех сферах.

Председатель НС поблагодарил мэра за прием, отметив, что армянская община Кипра также является одним из факторов, способствующих армяно-кипрским дружественным отношениям.

Стороны обсудили вопросы, связанные с участием и ролью армянской общины в жизни столицы Кипра. По словам мэра Никосии, жизнедеятельность и активность армянской общины считается неотъемлемой частью общественной и политической жизни Кипра. Он добавил, что армянская культура - одно из классических направлений культурной целостности Кипра.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся образования, культуры и взаимных общественных интересов.