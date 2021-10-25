Наталия Орейро получила российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять в гражданство России следующих лиц: <...> Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — говорится в тексте.

Ранее латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.

Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".