В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв

В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в МЧС РФ.

"В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.

Всего спасатели вытащили и передали медикам девять человек, один из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести.

Из здания эвакуировали 32 жильца. Одного из них пришлось спускать по автолестнице с пятого этажа.

В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.

Предварительной причина взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены шесть квартир. Прокуратура начал проверку.

Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.