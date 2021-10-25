Путин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, были рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня. При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций «расширенной тройки» и встречи в рамках московского формата.

Лидеры высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения. Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договорённостей.

Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений.

Подробно обсуждена климатическая проблематика в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1–2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Владимир Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума.