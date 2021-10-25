Польша укрепит границы из-за участившихся нелегальных въездов из Беларуси

В связи с ростом числа нелегальных иммигрантов власти Польши привлекут для охраны границы с Беларусью еще около 2500 военнослужащих, увеличив их численность до 10 тысяч. Как передает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщил 25 октября в микроблоге Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Накануне стало известно об аналогичных мерах Германии. В районы, граничащие с Польшей, уже отправлены восемь дополнительных полицейских подразделений, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью изданию Bild am Sonntag. По его словам, при необходимости контроль за пограничной линией, проходящей по лесным массивам, будет усилен.

Как отметил Зеехофер, срок нынешнего погранконтроля на границе с Австрией будет продлен еще на шесть месяцев, о чем Германия уведомила Брюссель. "Если обстановка на германо-польской границе не разрядится, нам придется рассмотреть возможность ввести аналогичные меры, скоординировав их с Польшей и властями федеральной земли Бранденбург", - сказал Хорст Зеехофер.

Между тем число нелегальных иммигрантов, прибывших в ФРГ через Польшу с территории Беларуси, вновь значительно выросло. Только с 1 по 24 октября зафиксировано 4246 противозаконных пересечений границы по данному маршруту, сообщила 25 октября Федеральная полиция Германии. С начала года этот показатель, по ее информации, составляет в общей сложности 6557.

Лавинообразный рост числа беженцев, прибывающих из Польши, наблюдается в Германии с начала августа. Европейский Союз обвиняет режим белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима.