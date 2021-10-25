Новое исследование аргентинских ученых снова подтвердило безопасность российской вакцины "Спутник V". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, это следует из данных Минздрава Аргентины.

В апреле Минздрав Аргентины опубликовал исследование, согласно которому "Спутник V" демонстрирует большую иммунную защиту, чем другие вакцины, применяемые в стране – выявлено наименьшее число заболеваний коронавирусом после первой дозы. В июле в РФПИ также сообщали, что исследование Минздрава Аргентины подтверждает безопасность российского препарата. Также аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.

"С начала кампании по вакцинации против COVID-19 по 31 августа 2021 года... было зафиксировано 52 649 случаев реакции, возможно, связанной с вакцинацией после применения 43 521 623 доз вакцин", - отмечается в опубликованном исследовании.

Согласно приведенным данным, доля тяжелых побочных реакций на "Спутник V", потребовавших госпитализацию, ниже 1% (0,65 на 100 тысяч доз). Также в отчете исследуется реакция на другие вакцины. У AstraZeneca этот показатель составляет 0,38, у Sinopharm – 0,12, у Moderna – 0.

Наиболее частая реакция на применение всех упомянутых вакцин - сильная головная боль, температура и боль в месте укола.