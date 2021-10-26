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Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным

Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным

Международная "тройка" по Судану требует от военных отпустить представителей гражданского правительства, говорится в заявлении "тройки", состоящей из США, Великобритании и Норвегии.

"Тройка" глубоко обеспокоена ситуацией в Судане и осуждает прекращение работы государственных институтов, объявление режима ЧП и задержание военными премьер-министра (Абдаллы) Хамдока, а также других членов гражданского руководства. Мы призываем силы безопасности немедленно освободить незаконно задержанных", - говорится в заявлении "тройки",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Действия военных "тройка" назвала "предательством революции" в Судане.


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