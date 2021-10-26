В Индии зафиксировали наименьший прирост заболевших COVID-19 с начала марта

Медики в Индии за минувшие сутки выявили 12,4 тысячи заболевших COVID-19, это наименьший прирост заразившихся за 238 дней или с начала марта, сообщил индийский минздрав.

Минздрав отметил, что общее число получающих лечение от коронавируса сократилось до 163 816 человек, что является самым низким показателем за 241 день. При этом отмечается, что от коронавируса и связанных с ним болезней в Индии за минувшие сутки скончались 356 человек, выздоровели более 15,9 тысячи человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 34,2 миллиона, выздоровели более 33,5 миллиона, умерли более 455 тысяч, а число получающих лечение составляет 163 тысячи человек.

При этом Индия является второй страной, сообщившей, что как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили более 1 миллиарда человек. По последним данным минздрава, всего в Индии от COVID вакцинированы 1,02 миллиарда человек, при этом одну дозу вакцины получили более 719 миллионов человек, две дозы – 310 миллионов человек.