Заблудившиеся граждане Венесуэлы обнаружены в пяти километрах от озера Парз лич
13:15, 26 Октябрь, 2021
В Тавушский региональный центр управления кризисами 25 октября в 22:19 поступил сигнал, что в районе зоны отдыха «Парз лич» пропали двое иностранных граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС Армении.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Армении. Из-за бездорожья спасатели продолжили путь (около 9 км) пешком.
Заблудившихся граждан Венесуэлы спасатели обнаружили примерно в 5 км от зоны отдыха. Их доставили в безопасное место.
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