Мэрия выделит средства на строительство зданий для учреждения по саночистке и центра по обезвреживанию животных

Мэрия Еревана внесет изменения в бюджет Еревана на 2021 год, согласно которым программе развития инфраструктур охраны окружающей среды будет выделено 409 млн 931 000 драмов.

Как передает «Арменпресс», в частности, планируется осуществить работы по строительству административных зданий для общинного учреждения по вывозу мусора и санитарной очистке Еревана по адресу улица Ширака 88.1 и Центра обезвреживания бродячих животных по адресу улица Тейшебаини 8.8.

Проект решения о внесении изменений на втором заседания седьмой сессии Совета старейшин Еревана был принят 31 голосами «за», 1 «против», при 7 воздержавшихся.