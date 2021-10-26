В Армению прибудет заместитель госсекретаря Святого Престола по общим вопросам

Заместитель генерального секретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгар Пенья Пара 27-28 октября с официальным визитом посетит Армению.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, он примет участие в официальной церемонии открытия Апостольского представительства Святого Престола в Армении.

Отмечается, что 27 октября в МИД РА состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем государственного секретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгаром Пенья Пара.

В рамках официального визита запланированы и встречи с президентом Республики Армения Арменом Саргсяном, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Его Святейшеством Католикосом всех армян Гарегином II.