В Армению прибудет заместитель госсекретаря Святого Престола по общим вопросам
Заместитель генерального секретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгар Пенья Пара 27-28 октября с официальным визитом посетит Армению.
Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, он примет участие в официальной церемонии открытия Апостольского представительства Святого Престола в Армении.
Отмечается, что 27 октября в МИД РА состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с заместителем государственного секретаря по общим вопросам Святого Престола Эдгаром Пенья Пара.
В рамках официального визита запланированы и встречи с президентом Республики Армения Арменом Саргсяном, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Его Святейшеством Католикосом всех армян Гарегином II.
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