Эрдоган и Алиев приняли участие в церемонии открытия аэропорта Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия международного аэропорта в Физули, перешедшем под контроль Азербайджана в результате 44-дневной Арцахской войны. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Эрдогана сопровождает группа министров, в том числе и министр обороны Хулуси Акар.

В рамках рабочего визита Эрдогана запланирована его встреча с президентом Азербайджана, на которой, согласно распространенной турецкой стороной информации, будут обсуждены отношения между двумя странами, состоится обмен мнениями по региональным и международным процессам.