Трехсторонние отношения Армения-Кипр-Греция - один из приоритетов Кипра: уполномоченный президента Кипра

В заключительный день официального визита на Кипр делегация, возглавляемая председателем НС РА, встретилась с уполномоченным президента Республики Кипр Фотисом Фотиу.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, уполномоченный президента, приветствуя гостей, передал им добрые пожелания от президента Кипра, выразив сожаление, что тот несколько дней назад с рабочим визитом отбыл из страны.

Председатель НС поблагодарил за встречу и теплый прием, добавив, что общности ценностей и мировосприятия армян и киприотов являются основой многовековой армяно-кипрской дружбы.

Обе стороны подчеркнули важность последовательных усилий Армении и Кипра по предотвращению геноцидов, а также единой борьбы в вопросах сохранения общечеловеческих прав и ценностей и восстановления справедливости. Ален Симонян принципиальную позицию властей братского Кипра и всех партнеров Парламента по всем вопросам, касающимся Армении и армянского народа, счел неоценимой.

Уполномоченный президента, коснувшись перспектив развития армяно-кипрских отношений, подчеркнул роль армянской общины Кипра. Он представил председателю НС подробности о деятельности государства в деле сохранения армянских школ и церкви.

Стороны коснулись армянской и кипрской диаспоры, подчеркнув важность фактора диаспоры в вопросах озвучивания совместных проблем и определения необходимых решений.

Они обратились и к азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха, обсудив в этом контексте вопросы без вести пропавших, военнопленных и заложников.

Уполномоченный президента Кипра подчеркнул, что трехсторонние отношения Армения-Кипр-Греция являются одним из приоритетов Кипра. Он сообщил, что в греческом городе Салоники, где проживает много армян, планируется открыть выставку, посвященную Геноциду армян и понтийских греков.

В конце встречи стороны выразили уверенность, что реализация совместных программ внесет значительный вклад в расширение отношений между Арменией и Кипром и определение новых возможностей многогранного сотрудничества.