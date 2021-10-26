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Армен Саргсян поздравил президента Узбекистана с переизбранием

Армен Саргсян поздравил президента Узбекистана с переизбранием

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил  Шавкату Мирзиёеву поздравительное послание в связи с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан .

Как сообщили «Арменпресс»  в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваша победа на выборах свидетельствует о том, что народ Узбекистана в значительной степени содействует всестороннему развитию и модернизации страны, подъему экономики, повышению благосостояния народа и проводимой Вами политике по укреплению стабильности в регионе.

Уверен, что совместными усилиями сотрудничество между Узбекистаном и Арменией и впредь будет укрепляться и развиваться, охватывая всё новые, перспективные сферы».


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