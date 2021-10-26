Президент Ливана принял Патриарха Армянской католической церкви

15:23, 26 Հոկտեմբեր, 2021

Президент Ливана Мишель Аун во дворце Баабда принял Патриарха Армянской католической церкви архиепископа Рафаэля Минасяна и обсудил с ним ситуацию в Ливане.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на пресс-службу президента Ливана.

Согласно источнику, в ходе визита в президентскую резиденцию Рафаэля Минасяна сопровождала делегация епископов и духовных отцов.

Президент Аун поздравил Патриарха Армянской католической церкви с инаугурацией, пожелав ему успехов в выполнении новых церковных обязанностей.

Президент Аун констатировал, что недавние инциденты, направленные против безопасности прекратились, и подчеркнул, что, несмотря на периодические нарушения, возвращения к гражданской войне в Ливане не будет.

Президент Ливана также подчеркнул необходимость создания мегацентра для облегчения процесса предстоящих парламентских выборов, учитывая нынешние финансовые трудности, «которые многим могут помешать дойти до своих избирательных участков». А это, в свою очередь, приведет к низкой явке избирателей.

Касаясь хода расследования взрыва, произошедшего 4 августа 2020 года в порту Бейрута, президент подчеркнул необходимость независимости судебной системы и невмешательства политиков в расследование.

В свою очередь, Патриарх Минасян поблагодарил президента Ауна за его добрый жест, выразив надежду, что Бог поможет ему исполнять свои обязанности, объединять сердца людей и пробудить совесть чиновников к выводу Ливана на «безопасный берег».

Архиепископ также подчеркнул, что община армянских католикосов Ливана всегда готова служить своей стране во имя объединения народа и строительства государства.

Предстоятель Армянской католической церкви Армении, Грузии, России и Восточной Европы архиепископ Рафаэл Минасян был избран 21-м Патриархом Армянской католической церкви 23 сентября 2021 года.