Талибы попросили Китай помочь афганцам напрямую торговать с КНР

Министр иностранных дел движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Хан Муттаки на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И попросил помочь афганским предпринимателям напрямую торговать с китайскими партнерами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД талибов.

"Муттаки призвал китайскую сторону помочь решить проблемы афганских торговцев и экспортировать напрямую из Афганистана в Китай такие товары, как мрамор, лечебные растения, миндаль, сушеный инжир, фисташковые и кедровые орехи", - говорится в сообщении.

Афганская сторона также призвала китайских партнеров предоставить афганским студентам возможность получения высшего образования в Китае. Муттаки поблагодарил китайскую сторону за предоставление квот и стипендий афганским студентам в прошлом.

В свою очередь министр иностранных дел Китая отметил, что КНР в будущем будет работать на основе общих интересов обеих стран и никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Ван И подчеркнул, что его страна уважает безопасность, независимость и территориальную целостность Афганистана.

После захвата талибами Афганистана в августе на фоне вывода войск США и НАТО из страны представители радикального движения заявили, что возлагают на Китай большие надежды. Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид назвал Китай "главным партнером". По его словам, Китай готов вкладываться в восстановление Афганистана. Он заявил, что талибы надеются на "возрождение древнего Шелкового пути" благодаря китайской инициативе "Один пояс - один путь".

"В Афганистане есть богатые медные рудники, которые можно модернизировать с помощью КНР", - напомнил Муджахид.