В рамках осенней общегосударственной посадки будет высажено 260 000 саженцев

14 ноября в рамках инициативы «10 миллионов деревьев» в Армении состоится общенациональная осенняя посадка деревьев. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» советник министра окружающей среды Армении Тигран Гегамян отметил, что планируется высадить около 260 000 саженцев, 200 000 из которых будут переданы «Айантару». 50 000 органам местного самоуправления.

«В этом году будет и нововведение: 10 000 саженцев будут переданы различным организациям и компаниям. Цель - развить в обществе сострадательное и бережное отношение к природе, вовлечь граждан в решение экологических проблем. Наша цель - привлечь к этому процессу и частный сектор. При посадке деревьев специалисты «Айантара» будут рядом, чтобы посадка деревьев проходила правильно», - сказал Тигран Гегамян.

Исполняющий обязанности директора ГНКО «Айантар» Комитета леса Павел Цугунян отметил, что уже есть отклики со стороны частного сектора. По его словам, масштабные лесопосадочные работы направлены на решение проблем загрязнения воздуха, деградации земель и контроля климата. В рамках инициативы «10 миллионов деревьев» в прошлом году было посажено около 702 280 деревьев.

«До посадки ведутся работы по подготовке почвы, территория огораживается. В основном мы производим саженцы с закрытыми корнями, приживаемость которых составляет почти 100%. Конечно, в силу погодных условий они не всегда приживаются, но этот пробел восполняется в течение года. Хотя, проблема приживаемости, в основном из-за засушливой погоды, бывает в Сюнике, но мы восполняем пробелы в следующем году», - сказал Павел Цугунян.

Параллельно с посадкой деревьев «Айантар» внимание уделяет и проблеме незаконных вырубок. В 2020 году количество незаконных вырубок составило 9 711 деревьев, в 2021 году – 9 086.

«В ближайшее время основное внимание мы будем уделять защите лесов. Сейчас мы планируем организовать круглосуточную лесную службу при лесных комитетах, что будет большим преимуществом. Небольшие мобильные группы будут работать круглосуточно. Это поможет повысить бдительность лесников и выявить незаконных рубщиков», - сказал Павел Цугунян.

Павел Цугунян отметил, что по поручению министра окружающей среды в лесничествах были проведены детальные проверки. Нарушения были замечены в Разданском, Туманянском лесничествах, на участке Тту Джур-Арцваберд и в других местах.