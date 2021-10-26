В ближайшее время будет сформирована Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Армения – Кипр

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном 26 октября встретилась с председателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Кипр – Армения Харрисом Георгиадесом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече подчеркнута важность политического диалога на высоком уровне между дружественными Арменией и Кипром. Стороны подтвердили приоритет парламентской дипломатии в межгосударственных отношениях, высоко оценив сотрудничество законодательных органов. В этом контексте особо отмечена деятельность комиссий по межпарламентскому сотрудничеству в парламентах двух стран. А.Симонян сообщил о формировании в ближайшее время Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Армения – Кипр, что является новым перспективным направлением в продвижении совместных повесток дня.

Собеседники подчеркнули эффективное сотрудничество парламентариев двух стран на международной арене для достижения благоприятного решения вопросов особой важности. Председатель НС выделил взаимодействие с Кипром в контексте развития отношений Армения – Евросоюз.

В ходе обсуждения затронута необходимость реализации формата парламентского сотрудничества Кипр – Армения – Греция. Председатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Кипр – Армения подчеркнул, что официальный визит Председателя НС будет способствовать углублению и развитию межпарламентских и межгосударственных отношений дружественных стран.