Количество полностью вакцинированных в Армении составляет 7%: Торосян призывает к вакцинации

В настоящее время количество людей в Армении, которые фактически полностью вакцинированы от коронавируса, составляет около 7% населения, и около 16% населения получили хотя бы одну дозу. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил депутат НС Армении, бывший министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Каждый из 57 человек, умерших вчера от коронавируса, является отцом, матерью, сестрой или братом одного из нас. Для борьбы с болезнью и спасения миллионов жизней за относительно короткий период времени были разработаны вакцины. Вакцины - это научное открытие, которое спасло больше всего жизней в истории человечества в целом, и относиться к вакцине нужно только так. Если кто-то скажет вам что-нибудь другое о вакцинах, они намеренно или неосознанно обманывают вас», - сказал Торосян.

Он напомнил, что государство полностью обеспечивает доступность вакцин против коронавируса. «И сейчас, когда количество вакцин очень велико, у нас есть реальный шанс вернуться к нормальной жизни. Вакцина - единственное оружие, которым можно бороться с растущим числом случаев и смертей от этого заболевания», - сказал он.

По статистике, около 38% населения мира полностью вакцинированы. Во многих странах вакцинировано более 70% населения. «На данный момент количество фактически полностью вакцинированных людей в Армении составляет около 7%, и около 16% населения получили хотя бы одну дозу, что далеко от желаемого охвата, чтобы мы могли считать эпидемию преодоленной», - сказал Торосян.