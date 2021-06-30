Предстоящие на 27 октября мероприятия
18:09, Октябрь 26, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:46 В США отложили премьеру фильма, текст в котором читает Алек Болдуин
- 21:35 В Турции продлили разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
- 21:04 Эрдоган вновь выдвинул предусловия для нормализации армяно-турецких отношений
- 20:48 Италия ужесточила условия въезда граждан Армении в страну
- 20:33 Пентагон заявил о самом низком уровне риска терактов со времен 9/11
- 20:21 Главой МИД Канады назначили Мелани Жоли
- 20:10 Мужчина с ножом атаковал прохожих в Вене
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- 19:02 Уровень земли на острове Пальма, где извергается вулкан, поднялся за сутки на 10 см
- 18:34 Гутерриш предложил выделять развивающимся странам 100 млрд долларов в год на сохранение климата
- 18:27 Состоялось обсуждение в рамках Платформы по координации сотрудничества с партнерами по развитию Армении
- 18:09 Предстоящие на 27 октября мероприятия
- 18:03 Прекращение огня должно соблюдаться: депутат парламента Австралии коснулся азербайджанских провокаций
- 17:43 Количество полностью вакцинированных в Армении составляет 7%: Торосян призывает к вакцинации
- 17:41 АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет
- 17:25 В ближайшее время будет сформирована Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Армения – Кипр
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- 16:48 СМИ: в США в 2020 году совершили более 8,2 тыс. преступлений на почве ненависти
- 16:38 В рамках осенней общегосударственной посадки будет высажено 260 000 саженцев
- 16:24 Талибы попросили Китай помочь афганцам напрямую торговать с КНР
- 15:50 В Ереване будет установлен памятник трехкратному олимпийскому чемпиону Альберту Азаряну
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- 15:32 В России зафиксировали 1 106 смертей от коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию
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