Состоялось обсуждение в рамках Платформы по координации сотрудничества с партнерами по развитию Армении

Под совместным председательством вице-премьера Мгера Григоряна и постоянного координатора ООН Шомби Шарпа в правительстве состоялось очередное обсуждение в рамках Платформы по координации сотрудничества с партнерами по развитию Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в мероприятии также приняли участие послы реализующих в Армении проекты по содействию стран и руководители армянских представительств международных организаций.

Учитывая, что это было первое после формирования правительства обсуждение в подобном формате, вице-премьер Мгер Григорян представил международным партнерам программу правительства, ее основные ориентиры и запланированные реформы.

Вице-премьер отметил, что уже налажено серьезное сотрудничество по ряду сфер, на основе которого возможно углубление и расширение рамок совместных программ. В частности, были выделены направления развития инфраструктуры, зеленой экономики и человеческого капитала. Была затронута необходимость консолидации усилий для противостояния современным вызовам, подчеркнуто, что ряд международных партнеров оказал ключевую помощь в преодолении кризисов. Также была подчеркнута важность реформ государственного управления и повестки цифровизации.

В ходе встречи министр финансов Тигран Хачатрян представил основные направления фискальной политики правительства и текущие мероприятия по обеспечению макроэкономической стабильности.

Международные партнеры высоко оценили проведение подобных обсуждений и продолжили встречу в формате вопросов и ответов.