Гутерриш предложил выделять развивающимся странам 100 млрд долларов в год на сохранение климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил выделять ежегодно развивающимся странам 100 млрд долларов для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

"Чтобы достичь целей в области сохранения климата мы должны предоставлять $100 млрд ежегодно странам развивающегося мира на финансирование климатических вопросов", - сказал он.

Гутерриш также отметил необходимость полного отказа от угольных электростанций не позднее 2040 года и прекращение субсидирования добычи ископаемых видов топлива, а также загрязняющих атмосферу отраслей промышленности.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.