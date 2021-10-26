Мужчина с ножом атаковал прохожих в Вене
20:10, 26 Октябрь, 2021
Психически нездоровый мужчина атаковал во вторник с ножом прохожих на улице в Вене, четверо пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщило Австрийское агентство печати.
Следователи исключили политический или религиозный мотив в действиях преступника. Пострадавшие получили ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает.
Полиция задержала нападавшего, им оказался 35-летний австриец.
В Австрии 26 октября - выходной день по случаю Национального праздника, дня принятия закона о постоянном нейтралитете республики после Второй мировой войны.
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