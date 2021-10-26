Эрдоган вновь выдвинул предусловия для нормализации армяно-турецких отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Азербайджане для участия в церемонии открытия аэропорта Варанды (Физули), коснулся нормализации армяно-турецких отношений, вновь выдвинув предусловие.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, по его словам, если “Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, не будет никаких препятствий и для нормализации отношений Турции с Арменией”.

“Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений”, - подчеркнул турецкий лидер.