Председатель ЦБ отметил три основных фактора, влияющих на инфляцию

На текущий уровень инфляции в Армении в основном влияют три фактора: первый - это рост цен на мировом рынке, второй - нарушение цепочки транспортировки грузов и логистики, и третий - большее увеличение в Армении спроса на поставку продукции.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян. В первую очередь, касаясь вопроса, насколько обменный курс влияет на инфляцию и уровень цен на данный момент, он сказал: «У нас свободное ценообразование. Обменный курс на данный момент составляет около 480 драмов. Это в некоторой степени влияет на цены». Однако, по данным ЦБ, обменный курс не оказывает существенного влияния на большинство товарных групп.

Председатель ЦБ предложил рассмотреть инфляционный разрыв и причины инфляции. «Мы видим, что есть три основных фактора, которые влияют на текущий уровень инфляции. Первый фактор - это инфляция из-за факторов спроса. На мировом рынке наблюдается рост цен на другие виды продуктов питания. Второй - нарушение логистической цепочки грузоперевозок из-за тех же факторов спроса. И третий фактор - это несколько более опережающий рост спроса над предложением, в результате чего мы сегодня имеем уровень инфляции в 8,9%», - сказал Галстян.

Касательно цен на сахар, он отметил, что цены на сахар в настоящее время на мировом рынке примерно на 50% выше, чем в декабре 2019 года. «Это более серьезный фактор, чем обменный курс», - сказал он. Что касается цен на нефть, он напомнил, что на данный момент цены на нефть находятся на уровне более 80 долларов за баррель, что по сравнению с декабрем 2019 года значительно выросло. «Рост цен в Армении оказался не таким значительным, как можно было бы ожидать», - завершил Мартын Галстян.