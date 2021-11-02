Армянские пловцы участвуют в чемпионате Европы

Сегодня в Казанском спортивном комплексе стартовал чемпионат Европы по плаванию на короткие заплывы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. На чемпионате выступят Артур Барсегян, Ани Погосян, Ева Карапетян, Владимир Мамиконян, Эдуард Асатрян, Варсеник Манучарян и Давид Маргарян. Они будут соревноваться в разных стилях плавания и на разных дистанциях. Сегодня в заплыве на 50 метров вольным стилем будут соревноваться Ева Карапетян и Варсеник Манучарян, Артур Барсегян - в заплыве на 100 метров.

В чемпионате Европы по плаванию принимают участие 405 спортсменов из 41 страны.