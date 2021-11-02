Al Jazeera: число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 19

Число погибших при взрывах, прогремевших во вторник в центре Кабула, возросло до 19. Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей службы безопасности захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), еще не менее 43 человек получили ранения, передает Арменпресс.

Ранее агентство Reuters проинформировало о 15 погибших и 34 раненых.

Представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Ахмад Ясир сообщил, что все боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые участвовали в нападении и совершении двух взрывов возле здания больницы в Кабуле, уничтожены.

"Перестрелка в Кабуле завершилась уничтожением боевиков ИГ", - написал он на своей странице в Twitter. По данным афганских СМИ, перестрелка между формированиями талибов и боевиками ИГ продолжалась около часа.

Инциденты произошли возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, расположенной в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные дипмиссии. Медицинское учреждение, принадлежащее Минобороны Афганистана, рассчитано на 400 койко-мест и является одним из крупнейших в стране.