Антонио Конте - главный тренер «Тоттенхэма»

У английского футбольного клуба «Тоттенхэм» новый главный тренер.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба «Тоттенхэма». Отныне тренером лондонского клуба будет итальянский специалист Антонио Конте. Контракт заключен до 2023 года.

«Я рад снова вернуться к тренерской работе в Премьер лиге. С нетерпением жду начала работы, я настроен на нее», - сказал Антонио Конте.

Ранее руководство «Тоттенхэма» уволило с поста главного тренера Нуну Санту.