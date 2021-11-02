Оргкомитет Игр в Пекине задействует роботов для профилактики COVID-19

Организационный комитет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине задействует роботов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Арменпресс, всего на Олимпиаде планируется задействовать около 30 роботов. На арене «Укесон», где во время Игр состоятся матчи по хоккею с шайбой, состоялись испытания таких электронных помощников: один для дезинфекции арены (может стерилизовать площадь в 36 квадратных метров за одну минуту), а другой обеспечивает дезинфицирующее средство для рук и напоминает людям о необходимости носить маску.

Шасси роботов оснащено радаром для навигации по арене. Мобильное приложение оператор будет использовать для определения местоположения, которое необходимо очистить, и количества времени, которое робот должен провести в этой области.

Внедрение этих роботов позволило сократить численность персонала на арене примерно до 1000 человек.

В дополнение к роботам на арене «Укесон» установлены цифровые контрольно-пропускные пункты.

После проверки температуры посетителя и сканирования его QR-кода контрольно-пропускной пункт отправляет записи о состоянии его здоровья, поездках и вакцинации на терминал, который контролируется удаленно, чтобы затем принять меры в случае потенциальной вспышки коронавируса.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.