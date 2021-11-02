Азиатские индексы выросли - 02-11-21

ТОКИО, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.43% и составил 29520.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.64% и составил 2031.67 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.10% и составил 3505.63 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 25099.67 пункта.