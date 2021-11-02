Министры обороны Армении и Грузии обсудили программы сотрудничества

В Армению 2 ноября с двухдневным официальным визитом прибыла делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, после официальной церемонии встречи министра обороны Грузии в административном комплексе министерства обороны Республики Армения главы министерств обороны двух стран провели частную беседу, после чего состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций.

Приветствуя гостя, министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В ходе обсуждения была двусторонне подчеркнута важность установления полноценного мира и необходимость устойчивого развития в регионе.

В ходе встречи также были затронуты вопросы международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов сотрудничества двух стран в сфере обороны.

В рамках визита делегация во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе также посетит Мемориал жертв Геноцида армян.