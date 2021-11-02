Президент Армении на СОР26 призвал мировых лидеров изменить способ мышления

Президент Республики Армения Армен Саркисян в Глазго принял участие в 26-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменениях климата (СОР26).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в своей речи Армен Саркисян отметил:

«Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Прежде всего хотел бы поблагодарить Ее Величество Королеву и правительство Ее Величества за организацию этого важного и своевременного мероприятия.

Особую благодарность выражаю премьер-министру Борису Джонсону, его коллегам и городу Глазго за отличный саммит и теплое гостеприимство.

Сначала об Армении - маленьком государстве, но глобальной нации.

Согласно анализу Всемирного банка, Армения является 4-й страной в плане уязвимости к изменению климата в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. В Армении температура повысилась на 1,3 градуса по Цельсию, а количество осадков уменьшилось на 9 процентов.

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и продолжающимся нагорно-карабахским конфликтом, мы привержены более тесной интеграции в глобальную повестку дня по изменению климата и демонстрации роста наших климатических амбиций.

Армения всегда заявляла о своей приверженности объединению глобальных усилий по борьбе с изменением климата. В 2021 году Армения подтвердила свои обязательства в рамках определяемых на национальном уровне вкладов и заявила о цели сокращения выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.

Долгосрочная цель Армении - добиться климатической нейтральности во второй половине текущего века.

Переход к климатической нейтральности лежит в основе политики энергетической независимости, энергетической безопасности и зеленого роста страны.

Наше видение устойчивого и низкоуглеродного роста напрямую связано с надежной и эффективной стратегией адаптации, основанной на экосистемном подходе, лесовозобновлении, инвестициях в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, новых высоких технологиях, продвижении электрической мобильности и дальнейшем развитии ядерной энергетики.

Уважаемые коллеги,

Существенное бремя государственного долга становится препятствием для большинства развивающихся стран в контексте их возможности получить доступ к льготному и нельготному финансированию борьбы с изменением климата.

В этом контексте решающее значение имеет творческий подход. Я рад поделиться с вами нашей новой инициативой «Долг в обмен на климат». Это новый инструмент финансирования борьбы с изменением климата, который поможет развивающимся странам более эффективно адаптироваться к финансированию борьбы с изменением климата, а также создаст новые экономические возможности.

Господин президент,

Ровно год назад во время войны против Нагорного Карабаха Азербайджан использовал запрещенное на международном уровне оружие, нацеливаясь не только на мирных жителей, но и на красивые леса на большой территории, вызвав массивные лесные пожары и вызвав экологические катастрофы. Мы призываем международное сообщество активизировать свои усилия по предотвращению такого безответственного и бесчеловечного поведения.

Экологические вызовы не признают границ и линий конфликтов, и мы должны вовлечь все государства мира во всестороннее сотрудничество.

Сейчас несколько слов об этой конференции.

Я очень впечатлен церемонией открытия конференции и выступлениями моих коллег со всего мира. И все здесь подтвердили, что существует большая проблема - это изменение климата. Но это не единственная проблема, с которой мы сталкиваемся в наши дни, потому что мы сталкиваемся также с пандемией, мы сталкиваемся с экономическими трудностями во всем мире, мы сталкиваемся с ростом популизма, мы сталкиваемся с неопределенностью, мы также сталкиваемся с непредсказуемостью.

Имея все эти проблемы, мы также признали наличия во всем мире огромного богатства, богатства в триллионы долларов, которое могло бы решить эту проблему. С другой стороны, основанным на квантовой технологии и квантовой физике развитиям мы достигли феноменальных достижений в науке и технологиях, и эти технологии сегодня могут решить наши проблемы, будь то изменения климата, будь то Covid и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся.

Так в чем же проблема? Почему мы не так эффективны или действенны? Я думаю, что есть одна вещь, которую мы должны извлечь из истории науки, когда 100 лет назад великие ученые, такие как Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Гейзенберг, осознали, что классические законы физики и механики не могут быть применены к недавно обнаруженным малым частицам и атомам. Нужно изменить способ мышления, нужно изменить философию, логику, даже здравый смысл, чтобы понять и создать теорию квантовой физики.

Мы находимся на перекрестке, а мир стал квантовым. Это перекресток, на котором мы должны начать думать по-другому, потому что мир, который нас ждет впереди, не тот, что был 10 или 20 лет назад. Если мы изменим образ своего мышления и сформируем наши амбиции и стратегию, тогда мы сможем эффективно использовать финансы и богатство, которые мир создал во время этого феноменального развития, и использовать технологии для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. Но не только для решения проблем, но и для создания основы для развития во имя грядущего светлого будущего.

На открытии этой конференции профессор Брайан Кокс пригласил нас в путешествие в космос, чтобы показать оттуда, насколько прекрасна эта планета, и понять, что во всей вселенной это наш дом, наш единственный дом, и другой альтернативы нет, кроме как работать и бороться за эту зеленую и голубую планету.

Армения стремится стать действительно умным государством, преданным нашей природе, планете и человечеству. И я оптимистично настроен в том, что мы сможем преодолеть эти трудности и построить более светлое будущее для всех нас.

Спасибо».