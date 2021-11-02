Раздан избран молодежной столицей Республики Армения в 2022 году. Как сообщает Арменпресс, об этом было объявлено 2 ноября. Оргкомитет конкурса подвел итоги SMS-голосования.

Как сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян, заявки подали Раздан, Армавир, Ехегнадзор и Алаверди. По итогам голосования молодежной столицей признан Раздан.