Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной

Старейший в стране, по версии Книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев скончался на 106-м году жизни в Северной Осетии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории", - написал Меняйло на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Марзоев был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Он участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, дошел до Австрии.

"Тяжело, когда уходят наши старшие. Это большая утрата для всех нас. Светлая память Тимофею Георгиевичу", - добавил глава региона.

По данным Книги рекордов России, Тимофей Марзоев родился 10 мая 1916 года и в возрасте 105 лет являлся старейшим в стране ветераном Великой Отечественной войны.